Edward Iordănescu a reușit o adevărată lovitură de imagine, semnând cu Watford, formație din Championship.

Chiar dacă noua echipă a fostului selecționer are o situație dificilă în clasament, fiind angrenată în lupta pentru evitarea retrogradării în liga a treia, faptul că un tehnician român a ajuns la un club din Anglia reprezintă o reușită în sine. Pe de altă parte, putem spune că numirea lui Iordănescu în funcție a fost, de fapt, partea ușoară a misiunii sale. Luând în considerare contextul actual, dar și modul în care e condus Watford de familia Pozzo, greul de abia urmează pentru Edi.

Sam Allardyce: „Mi-au cerut să joc un anumit sistem cu anumiți jucători“

Edward Iordănescu a devenit antrenorul cu numărul 26, la Watford, din 2012 încoace, de când această grupare a fost preluată de familia Pozzo. Omul din fruntea clubului, Gino Pozzo, a transformat, practic, Watford într-o „mașină de tocat“ antrenori. Inclusiv predecesorul lui Edi, italianul Alessio Dionisi (46 de ani), a semnat în vară pe 2 ani, dar a rezistat în funcție doar 5 luni!

Nu doar schimbările dese de antrenori au creat o reputație proastă pentru Watford. Ce a povestit, luna trecută, Sam Allardyce (72 de ani), fostul selecționer al Angliei, a făcut valuri printre suporterii lui Watford. Aceștia sunt extrem de nemulțumiți de modul brutal în care familia Pozzo face, periodic, schimbările de antrenori. În acest context, ce a povestit Allardyce a pus gaz pe foc.

La podcastul pe care îl realizează, Sam Allardyce și-a amintit că i s-a oferit postul de antrenor al echipei Watford, în 2019, într-un moment în care echipa încerca să se salveze de la retrogradare, în Premier League. În acel moment, conducerea era în căutarea unui înlocuitor pentru spaniolul Quique Sánchez Flores. Sam Allardyce a fost contactat, pentru a veni la negocieri, de către o celebritate, membru de onoare al clubului Watford.

„M-a sunat din Los Angeles însuși Sir Elton John. Ceea ce a fost o încântare, trebuie să recunosc. Apoi, m-am întâlnit cu cei din Consiliul de Administrație. Și am început să discutăm. Doar că, pe măsură ce discuțiile au avansat, oamenii de la board-ul clubului au început să-mi dea de înțeles că, dacă accept oferta, trebuie să joc un anumit sistem. Mai mult decât atât, mi s-a spus că trebuie să folosesc niște jucători care fuseseră marginalizați de ultimul antrenor. În timp ce ascultam ce mi se cere, mă gândeam: <<Nu pot să accept acest post>>. De altfel, m-am și ridicat de la masă și am refuzat oferta lor. Așa a ajuns la Watford, Nigel Pearson, care a și făcut o treabă excelentă“, și-a amintit Sam Allardyce.