Aflat în al treilea său sezon la Gaziantep, Deian Sorescu este titular meci de meci în Turcia, poartă ocazional și banderola de căpitan, însă formația sa, aflată pe penultimul loc, traversează o formă foarte slabă, cu șapte eșecuri consecutive.

Turcii de la Fotomac susțin că Deian Sorescu va merge la Cluj în ianuarie

Din ianuarie, Sorescu va intra în ultimele șase luni de contract cu Gaziantep și va fi liber să negocieze cu alte echipe. Un anunț surprinzător a venit din Turcia, cotidianul Fotomac anunțând că fundașul lateral s-a hotărât deja, iar din ianuarie va reveni în România.

Fotomac susține că Sorescu va pleca de la Gaziantep și va semna cu CFR Cluj. Informațiile apar la două zile după ce antrenorul Marius Șumudică a spus într-o conferință de presă că "l-aș lua și mâine pe Sorescu".

Având în vedere problemele financiare cu care se confruntă CFR Cluj, pare greu de crezut că Deian Sorescu va accepta să meargă în Gruia. Ar putea conta însă relația sa apropiată cu Marius Șumudică. Cei doi au colaborat la Gaziantep, în startul anului 2024.

În ultima perioadă, au apărut informații potrivit cărora și Universitatea, cealaltă formație din Cluj, ar viza transferul lui Deian Sorescu în iarnă. Președintele Radu Constantea a negat, spunând că "nu se pune problema".

Crescut la Poli Timișoara, Deian Sorescu a mai jucat în România la Dinamo, timp de trei sezoane, unde a fost și căpitan, dar și la FCSB, timp de șase luni, când a fost împrumutat de la formația poloneză Rakow.

Capabil să joace în ambele flancuri, atât în defensivă, cât și ceva mai avansat, Sorescu a strâns 25 de meciuri la naționala României. Gică Hagi nu l-a convocat pentru nicio partidă din Liga Națiunilor.