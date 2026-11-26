Barcelona îl are în vizor pe fundașul lui Manchester City, Josko Gvardiol (24 de ani), pentru vara anului 2027, iar Rodri (30) ar putea contribui la realizarea transferului.

Rodri vrea să îl convingă pe Josko Gvardiol să vină la Barcelona

Relația apropiată dintre Rodri și Gvardiol ar putea ajuta Barcelona să-l convingă pe croat să se alăture proiectului defensiv al lui Hansi Flick, notează elnacional.cat.

Josko Gvardiol are contract cu Manchester City până în iunie 2031, ceea ce face puțin probabil un transfer în luna ianuarie și unul în vară destul de costisitor.