Pauza competițională s-a încheiat în urmă cu o săptămână și jumătate, astfel că iubitorii fotbalului se pot bucura de cele mai importante competiții continentale.

Doi jucători de la Barcelona, OUT!

Barcelona a reușit o „remontada” în prima partidă disputată după întrerupere. Catalanii s-au impus în fața lui Villarreal, scor 3-2, după ce oaspeții au condus cu 0-2.

Pentru catalani a urmat duelul cu Sabah FC, din UEFA Champions League. Echipa lui Hansi Flick s-a impus fără probleme, scor 4-1.

În ciuda victoriilor consecutive, Barcelona are și motive de îngrijorare. Catalanii se vor duela cu nou-promovata Deportivo la Coruna în runda cu numărul 14 din La Liga.

În conferința de presă premergătoare jocului, Hansi Flick a dezvăluit că nu se va putea baza pe serviciile lui Marc Bernal și Alejandro Balde.

„I-am pierdut pe Marc Bernal și Alejandro Balde pentru meciul de mâine”, a declarat tehnicianul neamț înainte de partidă, citat de Fabrizio Romano.