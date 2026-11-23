Formația viola a pierdut cu 0-3 în deplasare la Monza, în etapa a 12-a, cu Radu Drăgușin integralist. De cealaltă parte, Gustavo Varela, fiul fostului căpitan de la FCSB, Fernando Varela, a fost principalul protagonist al serii.

Fiorentina, zdrobită de Monza. Fiul lui Fernando Varela a făcut spectacol!

Monza a deschis scorul din penalty în minutul 44, prin Gustavo Varela. După pauză, același Varela a marcat spectaculos cu călcâiul în minutul 52, iar Robinson a făcut 3-0 în minutul 59, după o respingere a lui Drăgușin. Românul a jucat tot meciul și a primit galben în minutul 80.