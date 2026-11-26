Echipa lui Hansi Flick este liderul din La Liga în acest moment, cu 36 de puncte după 13 meciuri jucate, la trei „lungimi” în fața lui Real Madrid.

Nici în Champions League nu o duc rău catalanii, unde se află pe locul patru și au 12 puncte după cinic meciuri. Cu toate aceasta, înfrângerile cu PSG și Real Madrid din acest sezon l-au convins pe Hansi Flick că va avea nevoie de întăriri în această iarnă.

Barcelona transferă un brazilian extrem de apreciat în Spania

Liderul din Spania vrea să își acopere problemele din defensivă, astfel că Hansi Flick a întocmit o listă cu posibile nume de fundași centrali care ar putea veni la Barcelona.

El Nacional.cat anunță că Barcelona a pus ochii pe Natan de la Real Betis, care a avut evoluții lăudate în startul acestui sezon.

Fundașul central brazilian ar costa-o pe Barcelona în jur de 30 de milioane de euro, ceea ce pare a fi un preț excelent pentru jucătorul de 25 de ani.