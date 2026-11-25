Catalanii au punctat prin Gordon 31’, 51’, Adeyemi 55’ și Jesus 60’. Pentru gazde a marcat Mickels în minutul 63.

Reacția lui Hansi Flick după Sabah - Barcelona 1-4

La finalul partidei, antrenorul Hansi Flick s-a arătat mulțumit pentru evoluția generală a elevilor săi.

Totuși, tehnicianul german s-a arătat contrariat de modul în care catalanii au încasat un gol „ușor de evitat”, de nepermis la nivelul Ligii Campionilor.

Flick: „Nu-ți poți permite să oferi astfel de ocazii”

„Au intrat pe teren cu încredere, ne-au forțat să facem greșeli... Cel mai important lucru în astfel de meciuri este să înscrii un gol.

Sunt mulțumit de cele trei puncte, dar nu și de golul pe care l-am primit, pentru că a fost o greșeală ușor de evitat.

La acest nivel, nu-ți poți permite să oferi astfel de ocazii. Este o veste bună faptul că mai mulți jucători înscriu”, a declarat Hansi Flick, potrivit Marca.

FC Barcelona ocupă locul patru în clasament, cu 12 puncte, în timp ce Sabah se află pe poziția a 32-a, cu trei puncte.