Manchester United i-a decis viitorul lui Bruno Fernandes

Manchester United a activat o clauză unilaterală de prelungire cu un an a contractului jucătorului portughez Bruno Fernandes, până în 2028.

Potrivit presei engleze, United a inclus această clauză în contractul căpitanului - care urma să expire vara viitoare - tocmai pentru a permite o astfel de prelungire.

În ciuda acestei prelungiri, clubul englez continuă demersurile pentru a semna o prelungire pe termen mai lung cu internaționalul portughez, care a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei de la sosirea sa, în mercato din iarna anului 2020. Fernandes a bifat 343 de apariții pentru United, marcând 115 goluri.

În ultimele perioade de transferuri, au existat zvonuri privind o posibilă plecare a sa - cauzate, în mare parte, de situația sportivă precară a clubului și de incapacitatea acestuia de a lupta pentru trofee importante. Cu toate acestea, Fernandes - care a confirmat că a purtat discuții cu clubul în vederea prelungirii - a declarat că intenția sa a fost întotdeauna aceea de a rămâne la United.

United, la retrogradare după ce a reușit o singură victorie în acest sezon

În urmă cu câteva zile, jucătorul portughez a menționat, de asemenea, că discuțiile privind prelungirea contractului sunt momentan suspendate, subliniind că prioritatea este redresarea situației echipei; în prezent, formația se află în zona retrogradării în Premier League, obținând o singură victorie în campionat în acest sezon, scrie Agerpres.

În cel mai recent meci disputat pentru United, Fernandes a contribuit cu două goluri la remiza împotriva celor de la Sporting Lisabona - un rezultat care plasează echipa pe locurile de calificare în faza următoare (play-off), cu șapte puncte acumulate după cinci etape.