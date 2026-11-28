Patru succese, două rezultate de egalitate și doar două partide pierdute au înregistrat hunedorenii în campionatul curent din postura de gazde.

Dobrogenii au câștigat precedenta deplasare din Superligă, 2-1 cu FC Voluntari, și au oprit o serie negativă pe teren advers formată din șase remize și opt înfrângeri.

Corvinul Hunedoara - Farul Constanța, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:00

Nouă dintre cele 21 de goluri înscrise de elevii lui Florin Maxim au fost reușite din faze fixe.

17 goluri a înscris gruparea constănțeană în prima repriză, cele mai multe dintre toate competitoarele.

În cazul în care va fi utilizat, Andrej Fabry va bifa meciul cu numărul 100 în Superliga României, fiind al cincelea slovac din istoria campionatului care atinge această bornă, după Adam Nemec (195 jocuri), Branislav Ninaj (141 j), Pavol Šafranko (133 j) și Jakub Vojtuš (104 j).

Cu șase goluri marcate și trei pase decisive, Eduard Radaslavescu este fotbalistul eligibil U21 cu cele mai multe contribuții ofensive.

Precedenta confruntare directă din principala competiție internă a avut loc pe 25 iulie 2026, când constănțenii au învins la Ovidiu cu 2-0, marcatori Matteo Ahlinvi și Alexandru Goncear.

Info: LPF