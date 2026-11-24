Atacantul marocan Yassir Zabiri (21 de ani), aflat într-o formă excelentă la Racing Santander, așteaptă ca oficialii de pe Camp Nou să transforme interesul într-o ofertă concretă.

Potrivit informațiilor prezentate de El Chiringuito, fotbalistul își dorește foarte mult să îmbrace tricoul Barcelonei. Transferul ar putea costa aproximativ 20 de milioane de euro, însă, deocamdată, nu există un acord între părți.

Yassir Zabiri visează la transferul la Barcelona

Zabiri este unul dintre cei mai eficienți atacanți din campionatul Spaniei. Acesta a înscris de 11 ori în primele 13 etape, performanță care îl plasează pe locul al treilea în clasamentul golgheterilor, după Raphinha și Kylian Mbappe.