Derby County - Watford 0-0, ACUM pe Sport.ro. Ce noroc pentru Edi Iordănescu la debut! Gol anulat al adversarei

Derby County - Watford 0-0, ACUM pe Sport.ro. Ce noroc pentru Edi Iordănescu la debut! Gol anulat al adversarei

Fiul lui Gică Hagi a deschis scorul partidei în minutul 15, cu un gol superb din lovitură liberă, care i-a lăsat ”mască” pe turci. Doar câteva minute mai târziu, Muleka a reușit să restabilească egalitatea, iar Mostafa Mohamed a înscris golul victoriei în prelungiri, de la 11 metri.

Antrenorul Ugur Ucar a reacționat după meci și a transmis că probleme pe care Alanyspor le întâmpină pe finalul partidelor sunt cauzate de schimbarea sistemului de joc și la trecerea la o apărare cu patru fundași.

Tehnicianul a fost extrem de nemulțumit după meci în legătură cu prestația arbitrului Alpaslan Sen, căruia i-a reproșat faptul că a luat niște decizii foarte ”ciudate”.

”În primul rând, am schimbat sistemul de joc. Am trecut la un sistem cu patru fundași, după ce echipa a jucat mult timp într-un sistem cu trei fundași. În ultimele două săptămâni, am resimțit dificultățile acestei schimbări în ultimele minute ale meciurilor. Săptămâna trecută, împotriva lui Kasimpașa, și săptămâna aceasta, am fost învinși pe final, în urma unor goluri pe care le-am primit cu ghinion. Sperăm că vom munci mai mult și vom reuși să depășim această situație.

Vreau ca arbitrul să revadă acest meci. Pe parcursul partidei, a luat decizii inconsecvente și ciudate în privința auturilor și a cornerelor, atât în favoarea adversarilor, cât și în favoarea noastră. Cred că trebuie să fie mai concentrat la meci.

Suntem supărați pentru că am pierdut. Dar trebuie să spun un lucru: lucrăm la un club foarte bun. Și jucătorii trebuie să aprecieze acest lucru”, a spus Ugur Ucar după meci.