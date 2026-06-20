Ionuț Radu, în vârstă de 28 de ani, a optat pentru o schimbare estetică radicală înainte de reluarea pregătirilor pentru noul an competițional. Aflat într-o vacanță alături de prieteni, goalkeeper-ul român a renunțat la nuanța șatenă a părului și s-a vopsit blond. Imaginile publicate de acesta pe internet au strâns rapid numeroase reacții din partea susținătorilor echipei din Celta Vigo.

Suporterii grupării iberice au reacționat imediat la postările fotbalistului român, exprimându-și atașamentul față de el. „Te rog să nu pleci de la Celta niciodată” și „Românule, să nu pleci de la Celta”, au scris doi dintre urmăritorii săi.

Un alt fan a adăugat că, din punctul său de vedere, portarul este „un idol absolut”, în timp ce alte mesaje transmise au inclus aprecieri precum „Arăți grozav!” sau „Ești un personaj, românule”.