GALERIE FOTO Fanii lui Celta Vigo au reacționat imediat când au văzut ce a făcut Ionuț Radu în vacanță: „Să nu pleci!”

Fanii lui Celta Vigo au reacționat imediat când au văzut ce a făcut Ionuț Radu în vacanță: „Să nu pleci!” La Liga
SPORT.RO
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Portarul naționalei României i-a surprins pe suporteri cu o transformare de look în timpul concediului, iar fanii spanioli i-au transmis mesaje prin intermediul rețelelor sociale.

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Celta VigoLaLigaIonut Radu
Din articol

Ionuț Radu, în vârstă de 28 de ani, a optat pentru o schimbare estetică radicală înainte de reluarea pregătirilor pentru noul an competițional. Aflat într-o vacanță alături de prieteni, goalkeeper-ul român a renunțat la nuanța șatenă a părului și s-a vopsit blond. Imaginile publicate de acesta pe internet au strâns rapid numeroase reacții din partea susținătorilor echipei din Celta Vigo.

Suporterii grupării iberice au reacționat imediat la postările fotbalistului român, exprimându-și atașamentul față de el. „Te rog să nu pleci de la Celta niciodată” și „Românule, să nu pleci de la Celta”, au scris doi dintre urmăritorii săi.

Un alt fan a adăugat că, din punctul său de vedere, portarul este „un idol absolut”, în timp ce alte mesaje transmise au inclus aprecieri precum „Arăți grozav!” sau „Ești un personaj, românule”.

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Prezență în echipa ideală din La Liga

Aprecierea de care se bucură Ionuț Radu în Spania se datorează evoluțiilor sale solide din ultimul sezon, în care a fost desemnat cel mai bun jucător al echipei sale. El a fost singurul fotbalist de la Celta Vigo care a evoluat în toate cele 38 de partide din campionat, reușind să mențină poarta neatinsă în 10 confruntări.

Datorită acestor performanțe, internaționalul român, care are în palmares nouă selecții la prima reprezentativă, a fost inclus în echipa ideală din La Liga. Radu împărțind distincția din acest sezon cu nume mari ale fotbalului mondial, precum Kylian Mbappe sau Lamine Yamal.

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