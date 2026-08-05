Nou-promovata Poli Timişoara, antrenată de Dan Alexa, a învins-o pe Chindia Târgovişte cu scorul de 1-0, marţi seara, pe teren propriu, într-un meci din prima etapă a Ligii 2.

Unicul gol al partidei a fost înscris de fundașul dreapta maghiar Andras Huszti (minutul 29), transferat în această vară de la Steaua.

”Golazo Huszti!”, a postat pagina oficială Politehnica Timișoara, echipa reînființată în 2012, când a pornit din Liga 5 Timiș.