Nou-promovata Poli Timişoara, antrenată de Dan Alexa, a învins-o pe Chindia Târgovişte cu scorul de 1-0, marţi seara, pe teren propriu, într-un meci din prima etapă a Ligii 2.
Unicul gol al partidei a fost înscris de fundașul dreapta maghiar Andras Huszti (minutul 29), transferat în această vară de la Steaua.
”Golazo Huszti!”, a postat pagina oficială Politehnica Timișoara, echipa reînființată în 2012, când a pornit din Liga 5 Timiș.
Rezultatele din prima etapă din Liga 2
Sâmbătă
CSM Reşiţa - ASA Târgu Mureş 2-1
Gloria Bistriţa - CSC 1599 Şelimbăr 2-1
CS Afumaţi - CS Dinamo Bucureşti 2-1
Cetatea Suceava - Concordia Chiajna 1-3
FC Bihor Oradea - Unirea Slobozia 1-1
Metaloglobus București - Metalul Buzău 0-0
SCM Râmnicu Vâlcea - SC Popeşti-Leordeni 1-1
FC Bacău - CSL Ştefăneştii de Jos 3-0
Duminică
Steaua Bucureşti - CSM Slatina 1-2
Marţi
Politehnica Timişoara - Chindia Târgovişte 1-0
* Astăzi va avea loc meciul CSC Dumbrăviţa - CSM Olimpia Satu Mare (Stadion ''Ştefan Dobay'' - Dumbrăviţa, 18:00). Olimpia a înlocuit-o pe FC Hermannstadt, care s-a retras din competiţie.