VIDEO Noua Poli Timișoara, victorie cu golazo la debutul în Liga 2! Un fotbalist maghiar a fost eroul bănățenilor

Noua Poli Timișoara, victorie cu golazo la debutul în Liga 2! Un fotbalist maghiar a fost eroul bănățenilor Liga 2
SPORT.RO
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A început sezonul 2026-2026 din divizia secundă.

TAGS:
Poli Timisoarapolitehnica timisoaraChindia TargovisteDan AlexaAndras Huszti
Din articol

Nou-promovata Poli Timişoara, antrenată de Dan Alexa, a învins-o pe Chindia Târgovişte cu scorul de 1-0, marţi seara, pe teren propriu, într-un meci din prima etapă a Ligii 2.

Unicul gol al partidei a fost înscris de fundașul dreapta maghiar Andras Huszti (minutul 29), transferat în această vară de la Steaua.

”Golazo Huszti!”, a postat pagina oficială Politehnica Timișoara, echipa reînființată în 2012, când a pornit din Liga 5 Timiș.

Rezultatele din prima etapă din Liga 2

Sâmbătă

CSM Reşiţa - ASA Târgu Mureş 2-1

Gloria Bistriţa - CSC 1599 Şelimbăr 2-1

CS Afumaţi - CS Dinamo Bucureşti 2-1

Cetatea Suceava - Concordia Chiajna 1-3

FC Bihor Oradea - Unirea Slobozia 1-1

Metaloglobus București - Metalul Buzău 0-0

SCM Râmnicu Vâlcea - SC Popeşti-Leordeni 1-1

FC Bacău - CSL Ştefăneştii de Jos 3-0

Duminică

Steaua Bucureşti - CSM Slatina 1-2

Marţi

Politehnica Timişoara - Chindia Târgovişte 1-0

* Astăzi va avea loc meciul CSC Dumbrăviţa - CSM Olimpia Satu Mare (Stadion ''Ştefan Dobay'' - Dumbrăviţa, 18:00). Olimpia a înlocuit-o pe FC Hermannstadt, care s-a retras din competiţie.

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