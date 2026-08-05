E gata! Mohamed Salah a semnat cu un club la care nimeni nu se aștepta! Fabrizio Romano a făcut anunțul: ”Contract pe doi ani”

După ce s-a zvonit că va ajunge fie în Arabia Saudită, fie în Statele Unite ale Americii, se pare că Mohamed Salah a rămas în Europa și va juca la Trabzonspor în Turcia.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că fostul jucător de la Liverpool a semnat un contract pe două sezoane cu echipa care a terminat pe 3 stagiunea precedentă.

La Trabzonspor este legitimat și internaționalul român Denis Drăguș, cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, care mai are contract până în 2028 cu echipa.

După plecarea de la Liverpool, Salah ar fi negociat, înainte să ajungă la un consens cu Trabzonspor, cu Beșiktaș, a purtat discuții cu Fenerbahce și ar fi prezentat interes și din MLS sau Arabia Saudită, unde ar fi fost dorit de Al Ittihad și Al Hilal.

Cifrele lui Mohamed Salah

Liverpool: 442 meciuri jucate, 257 goluri înscrise, 123 pase decisive

Roma: 83 meciuri jucate, 34 goluri înscrise, 21 pase decisive

Basel: 79 meciuri jucate, 20 goluri înscrise, 14 pase decisive

El Mokawloon: 45 meciuri jucate, 12 goluri înscrise, 6 pase decisive

Fiorentina: 26 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 4 pase decisive

Chelsea: 19 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 3 pase decisive

Ce a spus Salah după ce a plecat de la Liverpool

”Din păcate, a sosit aceea zi. Vreau să încep prin a spune că niciodată nu mi-am imaginat cât de profund vor deveni acest club, acest oraș și acești oameni parte din viața mea. Liverpool nu e doar un club de fotbal. E pasiune, e istorie, e un spirit. E ceva pe care nu-l pot explica pentru cineva care nu face parte din acest club“, a scris Salah, în cadrul unei postări de șase rânduri.