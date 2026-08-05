SPECIAL Max Cavalera, ex-Sepultura, a cântat în tricoul naționalei României la Rockstadt Extreme Fest 2026 din Ghimbav!

Max Cavalera, ex-Sepultura, a cântat în tricoul naționalei României la Rockstadt Extreme Fest 2026 din Ghimbav! Nationala
Cătălin Parfene
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Soulfly a fost una dintre trupele cele mai așteptate de public.

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Rockstadt Extreme Fest 2026 a avut loc în perioada 27 iulie - 1 august la Ghimbav, iar printre trupele celebre care au concertat s-a numărat și Soulfly, formația legendarului Max Cavalera (57 de ani împliniți ieri), muzicianul care a fondat Sepultura alături de fratele său Igor Cavalera.

Cu Soulfly, Max Cavalera continuă din punct de vedere muzical linia ultimelor albume pe care le-a scos cu Sepultura, pe scurt un amestec de metal cu ritmuri tribale indigene din Brazilia.

VIDEO Max Cavalera la Rockstadt: ”Beautiful Romania!”

La Rockstadt, frontman-ul de la Soulfly a cântat în prima parte a concertului îmbrăcat într-un tricou al naționalei de fotbal a României.

De altfel, Cavalera obișnuiește să poarte la concerte tricourile de fotbal ale țărilor în care cântă, așa cum a făcut-o și la București în urmă cu câțiva ani.

FOTO Braziliano-italianul Max Cavalera, prezent la finala de vis de la Mondialul din 1994, Brazilia - Italia

Nu este nimic întâmplător, pentru că Max este un împătimit al fotbalului. Italian la origine (Massimiliano Antonio Cavalera pe numele său), dar născut și crescut în Brazilia, unde tatăl său lucra în diplomație, muzicianul este fanul echipei de club Palmeiras și, bineînțeles, susține naționala Braziliei.

În timpul Mondialului din SUA din 1994, câștigat de ”Selecao”, Cavalera se afla cu Sepultura într-un turneu american de promovare a albumului ”Chaos A.D.” și a fost prezent la meciurile naționalei braziliene.

Ba chiar se spune că Max și-a arătat atunci aprecierea pentru Gheorghe Hagi & Co., mai ales după ce ”Generația de Aur” a eliminat-o în optimi pe Argentina, marea rivală a Braziliei.

”Partidele de la Cupa Mondială se disputau în același timp cu turneul, așa că băieții nu au ratat ocazia de a le vedea. 

Am făcut rost de bilete la meciul din LA (n.r. - finala Brazilia - Italia de pe Rose Bowl din Pasadena)!!! Abia ne puteam abține să nu sărim și să nu țipăm de bucurie!! Timing-ul era perfect, puteam merge la meci și puteam și să ținem concertul la timp. 

(...) Italia a fost învinsă într-un final (n.r. - 3-2 la loviturile de departajare) și asta ne-a îmbunătățit și mai mult starea de spirit. Ce zi perfectă! Nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă Brazilia pierdea...”, rememora peste ani Gloria Cavalera, soția lui Max.

Era generația lui Romario, Bebeto, Dunga sau Taffarel, câștigători atunci în fața lui Baresi, Maldini, Donadoni sau Roberto Baggio. O epocă apusă, dar cu adevărat de aur, în care Sepultura încă era Sepultura, fotbalul era în primul rând fotbal, iar naționala noastră se afla printre cele mai bune echipe din lume (locul 5 la Mondialul din 1994).

Rockstadt Fest a anunțat numele primei trupe confirmate pentru ediția din 2027

Rockstadt Extreme Fest, cel mai mare festival de rock și metal din Europa de Est, devine din 2027 Rockstadt Fest. 

Prima trupă confirmată pentru ediția viitoare a festivalului, care se va desfășura în perioada 26-30 iulie 2027 tot la Ghimbav, este Towards The Sinister, formată din membrii My Dying Bride din perioada clasică a trupei.

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