La finalul perioadei de pregătire, câțiva dintre jucători au fost deja cedați, iar alții urmează să fie împrumutați pentru a prinde mai multe minute la un nivel bun. Patru dintre jucătorii care se antrenează acum cu Dinamo vor face pasul la CS Dinamo, echipa pregătită de Ionuț Chirilă.

Dinamo trimite patru jucători la CS Dinamo!

După ce a debutat cu o înfrângere în Liga 2, Ionuț Chirilă primește întăriri la CS Dinamo: Alex Irimia, Godwin Udosen, Vadym Kyrychenko și Mihnea Toader vor evolua până la finalul sezonului sub comanda sa, scrie GSP.ro.

Pe lângă aceștia, încă trei jucători care aparțin de Dinamo sunt deja sub comanda lui Ionuț Chirilă: Denis Oncescu (portar), Andrei Avram (fundaș dreapta) și Peter Maapia (mijlocaș ofensiv).

În următoarea etapă din Liga 2, echipa pregătită de Ionuț Chirilă va juca în deplasare cu CSM Slatina, care a produs una dintre surprizele primei runde, câștigând, scor 2-1 cu Steaua.

Ionuț Chirilă, după înfrângerea cu CS Afumați

Ionuț Chirilă, care antrenase ultima dată în 2021 la Academica Clinceni, a evidențiat că jucătorii săi, în ciuda faptului că nu se aștepta la o evoluție consistentă, s-au descurcat bine în prima rundă a noului sezon din eșalonul secund.

”Antrenament bun, neașteptat de bine s-au comportat copiii mei, să nu le spunem încă jucători, după doar 14 zile de cantonament forțat. Totul a fost pe repede înainte. Am revenit practic din cantonament cu 48 de ore înainte de meci.

O primă repriză net superioară din partea noastră, dar știam că după aceea o să cadă fizic. Știam asta, pentru că am calculat media de vârstă la noi, care este de 19 ani, iar cea a Afumaților este de 26 de ani. Deci este o diferență de șapte ani”, a spus Chirilă.