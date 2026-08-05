Nikita Stoinov (20 de ani) a fost transferat de Dinamo anul trecut pentru 400.000 de euro și s-a impus rapid ca titular în echipă. La început, fundașul central avea o clauză de reziliere de 1,5 milioane de euro, dar oficialii ”câinilor” i-au oferit un nou contract, cu o clauză mult mai mare: de trei milioane de euro.

Prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, Dinamo a anunțat oficial că prețul pentru Stoinov este cel trecut în clauza de reziliere și, din câte se pare, clubul nu ar părea dispus să negocieze, mai ales că echipa interesată este o rivală din campionat.

Andrei Nicolescu: ”Stoinov are acea clauză de 3 milioane de euro”

Până atunci, Universitatea Craiova se va duela în turul trei preliminar din UEFA Europa League cu finlandezii de la KuPS, în deplasare. Dacă va trece de acest tur preliminar, campioana va avea asigurată cel puțin prezența în faza principală din Conference League.

„Pentru Stoinov, informația noastră a fost că acea clauză este de 3 milioane de euro. Mai departe nu avem nicio altă discuție. Doar am informat că există o clauză. Am fost întrebați, dar nu a fost o negociere sau ceva, pur și simplu i-am informat care e clauza.

(n.r. Dacă vine vreo ofertă de două milioane de euro?) Dacă avem o clauză setată, de ce am mai setat-o?”, a spus Nicolescu, la Digi Sport.

46 de partide a bifat, până acum, Stoinov pentru cei de la Dinamo. Și cota sa de piață a crescut semnificativ, la 1,5 milioane de euro.

Ioan Andone: ”Dinamo nu-mi dă încredere că poate câștiga campionatul”

”Fălcosul” nu s-a arătat convins de faptul că fosta sa echipă ar putea câștiga campionatul în acest an. La finele acestui sezon se vor împlini 20 de ani de la ultimul titlu cucerit de ”roș-albi”.

„Nu știu dacă au șanse la campionat, ei trebuie să-și propună. Nu știu dacă au echipă de campionat din ce am văzut până acum. Am văzut meciul cu Craiova, care a fost extraordinar, am văzut și ultimul meci. Nu știu dacă au echipă de campionat, nu-ți trebuie 11 jucători, că nu câștigi cu 11. Încă nu-mi dau încredere că pot să câștige campionatul.

Și dacă-l câștigă, trebuie să aibă o echipă așa de bune ca să facă cinste fotbalului românesc, să aducă puncte în cupele europene. Degeaba câștigi campionatul și ieși din primul tur sau turul doi”, a spus Ioan Andone, la ”VOYO SPORT LIVE”.