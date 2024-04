A adus victoria în "El Clasico" și a dat drumul la tunuri: "Un pas către obiectivul nostru"

După ce a marcat golul victoriei în minutul 90+1, din pasa decisivă a lui Lucas Vazquez, Jude Bellingham a postat un mesaj scurt pentru colegul său, pentru a-l lăuda.

"Lucas Vazquez, ești o legendă absolută", a scris Bellingham pe Twitter.

"O altă victorie strălucită, care, a venit mai târziu decât ne așteptam, dar a fost un meci minunat. Barcelona a jucat foarte bine dar și noi la fel".

"Toți am fost exemplari și am făcut o treabă minunată. Nu este ușor să joci 120 de minute în timpul săptămânii(n.r - meciul cu Manchester City) și încă 90 după doar câteva zile. Colegii mei au fost fantastici și toate meritele le aparțin."

"Golul a fost construit foarte bine, Lucas (n.r - Lucas Vazquez) a avut un meci incredibil azi și centrarea pe care a trimis-o a fost genială. Nu am avut atât de mult noroc în ultimele meciuri, când urcam în careu, dar azi mingea a ajuns la mine și trebuia doar să o bag. Colegii meu au facut o treabă minunată și e meritul lor că am marcat." a declarat mijlocașul, citat de Mundo Deportivo.

"Acesta a fost încă un pas către obiectivul nostru, dar încă nu am câștigat titlul. Mai avem șase meciuri în care trebuie să luptăm și să adunăm punctele necesare obiectivului." a adăugat tânărul englez.

▪️ 21 goals

▪️ 10 assists

▪️ Scored home & away vs. Barça

▪️ Four 90’+ minute winners

▪️ 2nd top scorer in La Liga

Jude Bellingham’s debut season at Real Madrid has been heroic so far ✨ pic.twitter.com/XFkqqViAp7