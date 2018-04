El Nino schimba echipa! Torres si-a anuntat plecarea de la Atletico si e gata de o noua provocare la 34 de ani: "Mai joi doi-trei, poate cinci ani"

Fernando Torres, idolul suporterilor lui Atletico Madrid, a anuntat, luni, ca va parăsi clubul in aceasta vara, la varsta de 34 de ani, din cauza timpului faptului ca nu joaca indeajuns de mult.

"Acesta este ultimul meu sezon la club. Nu a fost o decizie simpla, dar simteam ca am obligatia de a-i anunta pe suporteri", a prezizat Torres cu ocazia unui eveniment promotional la Madrid.

Supranumit "El Nino", jucatorul format la Atletico a debutat sub culorile clubului la 17 ani, in 2001, devenind apoi capitanul echipei. El a fost transferat ulterior la Liverpool (2007-2011) si apoi la Chelsea (2011-2014) si AC Milan (2014), inainte de a reveni la Atletico in ianuarie 2015.

Revenirea sa, cu mare fast, a atras 40.000 de persoane cu ocazia prezentarii publicului pe arena Vicente Calderon, in ianuarie 2015.

"Pentru mine, este foarte dificil sa spun la revedere a doua oara, pentru ca aveam in plan sa ma retrag de aici. Dar ma simt in forma si vreau sa continui sa mai joc cativa ani, doi, trei, cinci, nu stiu...Si voi cauta asta in alta parte", a spus atacantul, al carui contract se incheie in luna iunie.

Torres a fost prea putin utilizat in acest sezon de antrenorul Diego Simeone si nu a fost titular decat de cinci ori anul acesta, dupa ce Diego Costa a revenit la club.