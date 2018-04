Sportul huliganilor, practicat de gentlemani! FOTOGRAFIE SENZATIONALA! Dupa ce si-au impartit pumni pentru centura mondiala, au plecat impreuna la spital

Pugilistul James DeGale a redevenit campion mondial in versiunea IBF, dupa ce l-a invins in weekend pe Caleb Truax, intr-un meci revansa.

Meciul dintre cei doi a fost unul palpitant, amandoi luptatorii aruncand lovituri grele si provocand daune serioase.

La final, destul de avariati, ambii luptatori au plecat cu aceeasi ambulanta la spital.

"O lupta sangeroasa, insa, in final, boxul este un sport de gentlemani", a scris Caleb Truax pe Twitter.

Bloody fight last night with @jamesdegale1, but at the end of the day, #boxing is a gentleman's sport. #RubberMatch pic.twitter.com/0rdbuNiHQU