LOVITURA URIASA data de Hagi in vara: "anonimul" de la Viitorul a carui cota a crescut cu 1900% in doar 8 LUNI! "Perla" lui Becali a avut un salt de doar 800%

Gica Hagi a dat lovitura in vara. Jucatorul necunoscut adus de el la Viitorul "a explodat" in acest sezon.



Bradley de Nooijer, tanarul olandez in varsta de 20 de ani, a fost transferat de Viitorul in vara anului trecut din liga a doua olandeza. In doar 8 luni, cota lui De Nooijer a crescut incredibil de al 25.000 de euro, la 500.000 de euro. Practic, cota olandezului a crescut cu 1,900% fiind cel mai spectaculos salt al sezonului.

In comparatie, jucatorul transferat in iarna de Steaua de la Botosani, Olimpiu Morutan, se afla doar pe locul 4 din acest punct de vedere. Fotbalistul lasat de Steaua sa termine sezonul la Botosani si cotat de Gigi Becali la 70 de milioane de euro a avut o crestere de doar 800%.