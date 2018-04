VIDEO | Momente de groaza pentru Shovkovskiy! Fosta soacra a tras in el pentru ca a venit sa-si viziteze fetita de Paste

Oleksandr Shovkovskiy, fostul portar al lui Dinamo Kiev, a avut parte de o experienta neplacuta de Paste.

Shovkovskiy, in varsta de 43 de ani, a mers la resedinta fostei sale sotii pentru a-si vizita fiica. Nici fosta sa sotie si nici fetita nu erau acasa. In schimb, Shovkovskiy a fost intampinat de fosta soacra care a inceput sa tipe la el si sa arunce cu pietre in directia sa.

Mai mult, femeia a iesit pe balcon cu un pistol si a inceput sa traga spre fostul jucator al lui Dinamo Kiev. Chiar daca s-a tras de trei ori inspre el, Shovkovskiy si-a pastrat cumpatul si a sunat la politie.

"Vecinii au inceput sa fuga din casele alaturate cand au auzit impuscaturile. Am chemat politia s-o aresteze si sa o caute pe fiica mea pentru ca eram ingrijorat", a postat Shovkovskiy pe contul sau de Facebook.