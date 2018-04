Capello si-a anuntat retragerea dupa ce a fost inlocuit cu Olaroiu! A refuzat nationala Italiei si a luat o decizie neasteptata: "Mereu castigi din postul asta!"

Fabio Capello si-a anuntat retragerea din fotbal.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Capello, ajuns la 71 de ani, a anuntat ca experienta de la Jiangsu Suning a fost ultima din cariera sa de antrenor. Italianul a fost demis luna trecuta de chinezi si inlocuit cu Cosmin Olaroiu.

Capello a declarat ca a refuzat deja oferta de a prelua nationala Italiei si vrea sa devina comentator TV.

"Am refuzat deja banca Italiei. Am experienta cu nationalele Angliei si Rusiei, asa ca imi doream sa antrenez un club, iar Jiangsu a fost ultima mea experienta in fotbal. Am facut tot ce imi doream, sunt foarte multumit de carierea mea. Acum astept cu nerabdare sa fiu comentator TV. Intotdeauna castigi in postul asta!", a declarat Capello pentru RadioRai.

Capello le-a antrenat pe AC Milan (doua mandate), Real Madrid (doua mandate), AS Roma, Juventus si Jiangsu Suning. Tehnicianul italian a pregatit si nationalele Angliei si Rusiei.