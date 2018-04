ULTIMA ORA | "Transfer" important reusit de Sumudica dupa ce a incasat 9 GOLURI in ultimele 2 etape! Mutarea care salva sezonul lui Kayseri

Sumudica a facut o mutare neasteptata facuta dupa ultimele meciuri din Turcia.



Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Kayserispor a incasat 9 goluri in ultimele doua meciuri de campionat: 5 de la Fenerbahce si 4 de la Trabzon. Sumudica a decis sa faca o schimbare in staff-ul sau si l-a schimbat pe antrenorul cu portarii.

Valentin Covaciu a fost inlocuit cu Radu Sardescu, in varsta de 36 de ani, informeaza DigiSport. Sardescu a fost antrenor cu portarii la Concordia Chiajna. Sardescu a fost in lotul Rapidului in 1998, pe vremea cand giulestenii erau antrenati de Mircea Lucescu. A mai jucat la FC National, Stiinta Bacau, Farul sau Otopeni.

Valentin Covaciu urma cursurile scolii de antrenori si erau perioade cand lipsea si trei zile din saptamana de la echipa pentru a merge la cursuri.