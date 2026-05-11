E gata! Hansi Flick și-a decis viitorul după o noapte memorabilă

Catalanii mai aveau nevoie doar de un punct pentru a-și păstra titlul de campioană, iar formația blaugrana a fost de neoprit în El Clasico.

Real Madrid nu a pus probleme, iar golurile marcate de Marcus Rashford și Ferran Torres, în minutul 9, respectiv 18, i-au adus Barcelonei titlul cu numărul 29 din istoria clubului.

Pentru Hansi Flick, antrenorul Barcelonei, a fost o noapte dulce-amară. În dimineața meciului, tehnicianul german a aflat că tatăl său s-a stins din viață, însă, conștient de importanța meciului, a decis să rămână pe bancă în El Clasico, urmând ca mai apoi să se îndrepte spre Germania. Efortul său a dat roade și, chiar dacă a fost vizibil afectat de dispariția tatălui său, antrenorul s-a bucurat de succesul obținut alături de elevii săi.

A doua zi după meci, Mundo Deportivo a anunțat că Hansi Flick s-a decis în legătură cu viitorul său pe banca Barcelonei. Pini Zahavi, agentul antrenorului, și Deco, directorul sportiv al Barcelonei, au bătut palma în legătură cu o prelungire a contractului lui Hansi Flick până în 2028 cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.