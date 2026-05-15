Barcelona, transfer de 100.000.000 de euro direct din Premier League

Catalanii își doresc să aducă un înlocuitor pentru Robert Lewandowski, după ce plecare polonezului de pe „Camp Nou” a devenit iminentă. Barcelona l-a pus în capul listei pe Julian Alvarez, dar PSG a intrat pe fir și le-au stricat planurile. Barcelona transferă din Premier League: agentul jucătorului negociază mutarea

Hansi Flick și Deco, directorul sportiv al Barcelonei, s-au reorientat, iar jucătorul dorit de echipa catalană în acest moment este Joao Pedro. Brazilianul mai are contract cu Chelsea până în 2033, iar agentul jucătorului a călătorit la Londra și a ajuns în cursul zilei de vineri în capitala Marii Britanii. CITEȘTE ȘI: Scandal diplomatic după ce Lamine Yamal a sărbătorit titlul cu steagul Palestinei. Premierul Spaniei îl apără Conform Mundo Deportivo, acesta va discuta cu reprezentații lui Chelsea despre viitorul actantului brazilian, în contextul în care agentul fotbalistului a discutat și cu Deco în prealabil. Potențiala afacere dintre cele două cluburi ar putea ajunge să o coste pe Barcelona până în 100 de milioane de euro, potrivit surselor citate anterior.

Sezon excelent pentru Joao Pedro la Chelsea Dacă transferul va eșua, Julian Alvarez va rămâne principala prioritate pentru postul de atacant la Barcelona. Pedro a fost cumpărat de Chelsea, în vara anului trecut, de la Brighton, pentru 63,7 milioane de euro. Vârful brazilian a confirmat suma investită. A marcat pentru londonezi 23 de goluri în 51 de meciuri oficiale, oferind și nouă pase decisive. 75.000.000 de euro este cota de piață a lui Pedro pe Transfermarkt.

de euro este cota de piață a lui Pedro pe Transfermarkt. El a câștigat un singur trofeu în carieră, Campionatul Mondial al Cluburilor de vara trecută, alături de Chelsea.