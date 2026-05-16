Flick și-a exprimat regretul, subliniind că gruparea „blaugrana” a pierdut un fotbalist mare, greu de înlocuit. Tehnicianul german l-a numit atacantul polonez un model de urmat pentru profesionalismul său.

Hansi Flick, elogiu pentru Robert Lewandowski

„Pierdem un jucător mare. Nu va fi ușor să găsim un înlocuitor pe măsura lui. Așa e viața! Nu știu ce se va întâmpla în sezonul viitor, urmărim piața transferurilor.

Am vorbit cu Robert, și-a luat rămas bun. A fost o perioadă frumoasă. Am lucrat cu Robert la ultimele două echipe. Am câștigat împreună 9 titluri. Îl admir, are grijă de el pentru a fi la 100%. Este un model de urmat”, a declarat Hansi Flick, în cadrul unei conferențe de presă.

Lewandowski pleacă de la Barcelona!

Robert Lewandowski (37 de ani) și-a decis viitorul! Catalanii tocmai au cucerit matematic titlul cu numărul 29 din istorie, după victoria cu 2-0 din El Clasico, însă fiesta Barcelonei a venit și cu un anunț important. Lewandowski și-a confirmat despărțirea de clubul blaugrana, odată cu expirarea contractului din această vară.

Potrivit presei din Spania, polonezul ar fi ales deja următoarea destinație și este foarte aproape de un transfer în Arabia Saudită.

Jurnalistii de la Sport.es susțin că agentul său, Pini Zahavi, i-a prezentat o ofertă importantă din zona Golfului, iar atacantul și-ar fi dat acordul pentru mutare.

Barcelona ar fi fost dispusă să îi prelungească înțelegerea, însă pe un salariu redus, iar Lewandowski a decis să încheie aventura din Catalunya.

A scris istorie alături de Barcelona

Polonezul va avea ocazia să își ia rămas bun de la fanii Barcelonei la ultimul meci de pe teren propriu al sezonului, contra lui Real Betis.

Transferat de la Bayern Munchen în vara lui 2022 pentru 45 de milioane de euro, Lewandowski a devenit rapid unul dintre liderii echipei. În tricoul Barcelonei a bifat 191 de meciuri, 119 goluri și 22 de pase decisive.

Alături de catalani a cucerit trei titluri în La Liga, trei Supercupe ale Spaniei și o Cupă a Regelui. De asemenea, a câștigat trofeul Pichichi în 2023.

În actualul sezon, atacantul a marcat 18 goluri și a oferit patru assist-uri în 43 de partide. Potrivit Transfermarkt, Robert Lewandowski este cotat în prezent la 8 milioane de euro.