Jose Mourinho începe războiul cu Barcelona: starul lui Hansi Flick, la Real Madrid

Alexandru Hațieganu
Jose Mourinho vrea să îi dea o primă lovitură Barcelonei.

Jose Mourinho este foarte aproape să semneze cu Real Madrid și să se întoarcă la formația din capitala Spaniei.

Anunțul oficial este iminent, iar antrenorul portughez se va întoarce la Madrid după 13 ani de la ultima experiență pe Santiago Bernabeu.

Jose Mourinho, prima lovitură pentru Barcelona

„The Special One” își dorește să aducă un jucător de la Barcelona pe „Santiago Bernabeu”. Este vorba despre Marcus Rashford, care se va întoarce la Manchester United în această vară, după împrumutul din sezonul 2025/2026 la Barcelona.

Jose Mourinho a lucrat cu Rashford la Manchester United în perioada 2016-2019, iar portughezul consideră că ar fi un jucător excelent pentru Real Madrid, conform sportbible.com.

Rămâne de văzut dacă englezul va alege să meargă la Real Madrid, după ce a declarat în urma campionatului câștigat cu Barcelona că s-a simțit excelent pe „Camp Nou”.

14 goluri și 14 assit-uri în 48 de meciuri sunt ciferele lui Marcus Rashford în tricoul Barcelonei, în acest sezon.

Atacantul englez de 28 de ani este cotat la 40 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transferamarkt.com.

