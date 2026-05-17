Inter - Verona 1-1, pe Sport.ro | Oaspeții au egalat în prelungiri. Milanezii urmează să ridice trofeul pe „Giuseppe Meazza”

Premier League, LIVE și exclusiv pe VOYO.

Antrenorul spaniol Xabi Alonso a semnat în Premier League și va antrena o formație importantă din stagiunea 2026-2027, pe Chelsea! În ultima sa experiență, ibericul nu a confirmat la Real Madrid, chiar dacă în vara anului 2025 părea marea speranță a echipei din capitala Spaniei.

Fostul mare mijlocaș a plecat repede de la echipa madrilenă, la începutul anului 2026, iar în tot acest timp a negociat cu mai multe echipe. Xabi Alonso și-a căutat cât mai rapid un nou angajament și s-a aflat în discuții cu Liverpool, dar se pare că șefii ”cormoranilor” au decis să meargă pe mâna lui Arne Slot și în stagiunea viitoare.

Xabi Alonso preia Chelsea

Antrenorul spaniol a ajuns la un acord cu Chelsea și urmează să fie prezentat oficial. Xabi Alonso va semna un contract valabil pe 4 ani cu formația de pe ”Stamford Bridge”, chiar dacă pe lista londonezilor s-au mai aflat Andoni Iraola, Marco Silva și Oliver Glasner.

Deja se discută despre venirile pe care ar urma să le parafeze Chelsea pentru a întări lotul lui Xabi Alonso, iar printre numele luate în calcul se află și unul de portar!

Londonezii vor să regleze, în sfârșit, probleme din poartă, iar prima mutare a lui Xabi Alonso la Chelsea ar putea fi chiar venirea lui Robin Roefs, în vârstă de 23 de ani, legitimat la Sunderland în acest moment.

Prima mutare a lui Xabi Alonso la Chelsea, portarul Robin Roefs?!

Portarul născut în localitatea Heeswijk a Țărilor de Jos (înalt de 1,93 m) este cotat 25 de milioane de euro, dar transferul său se poate face pentru o sumă fabuloasă, de 55 de milioane de euro.

Robin Roefs evoluează la Sunderland din toamna anului trecut, când a fost adus de la NEC Nijmegen, pentru 10.5 milioane de euro! În acest sezon a adunat 35 de meciuri, a încasat 45 de goluri și a închis poarta definitiv în 11 meciuri.

Chelsea, situație dificilă

Înaintea ultimelor două etape din Premier League, Chelsea ocupă locul 9, în afara cupelor europene, dar la 2 puncte de Brentford, locul 8, care are un loc în Conference League.

Xabi Alonso a condus-o pe Bayer Leverkusen către primul său titlu în Bundesliga, fiind neînvinsă în sezonul 2023-2024 şi câştigând Cupa Germaniei pe parcurs. S-a alăturat echipei Real Madrid în vara anului 2025.

Spaniolul urmează să devină al 6-lea antrenor permanent de când Chelsea a intrat sub proprietatea grupului american BlueCo în mai 2022, după Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Maresca şi Rosenior.

VIDEO Rezumat Chelsea - Manchester City 0-1, finala FA Cup (VOYO)