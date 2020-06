Dubla sarbatoare pentru "SALVATORUL" Barcelonei, Ivan Rakitic. 6 ani de vis pe Camp Nou, 5 ani de casnicie cu frumoasa Raquel Mauri!

FC Barcelona a evitat un nou pas gresit in lupta pentru titlu cu Real Madrid datorita lui Ivan Rakitic.

Mijlocasul croat de 32 de ani a dat golul victoriei contra lui Athletic Bilbao (1-0) in minutul 71 al meciului de marti seara, la scurt timp dupa ce a intrat pe teren in locul lui Busquets. A fost prima reusita a lui Rakitic in acest sezon, dar una care ar putea conta enorm la finalul campionatului.

Astfel, Rakitic a izbutit sa-si ofere cel mai frumos cadou pentru dubla aniversare din luna iunie. Mai intai, internationalul croat a bifat 6 ani petrecuti alaturi de Messi si compania in tricoul Barcelonei. Apoi, tot in luna iunie, pe 20, Ivan si sotia sa, Raquel Mauri, au celebrat 5 ani de casatorie, ambii postand pe Instagram aceeasi fotografie de la nunta si declarandu-si inca o data sentimentele de iubire reciproca.

Rakitic si-a cunoscut jumatatea in 2011, atunci cand a ajuns la Sevilla de la Schalke, iar Raquel i-a servit o cafea la un restaurant. Peste doi ani, in 2013, cei doi s-au cununat civil, pentru ca partea religioasa a nuntii sa fie definitivata in 2015. Legatura lor sentimentala e incununata de cele doua fete pe care le au impreuna.