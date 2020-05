Schimbul la care nu se astepta nimeni! Barcelona il cedeaza pe Rakitic la Juventus, iar in locul sa vine un jucator cotat la 52 de milioane de euro

Barcelona si Juventus pun la cale un schimb de jucatori.

Barcelona si Juventus pun la cale un super schimb de jucator. Potrivit Marca, cele doua forte ale Europei iau in calcul un schimb intre Ivan Rakitic si Miralem Pjanic.

Rakitic a fost aproape sa ajunga la Juventus in luna ianuarie a acestui an, iar Bernardeschi ar fi venit pe Camp Nou in locul sau. Totul a picat insa din cauza faptului ca mijlocasul croat a refuzat sa plece de la Barcelona.

Rakitic intra in vara in ultimul an de contract, iar daca Barcelona nu il va ceda, il va pierde gratis in 2021. Fotbalistul evolueaza la Barcelona din 2014, atunci cand a fost transferat de la Sevilla.

Pjanic (30 de ani) joaca la Juventus din 2016, cand a fost transferat de la AS Roma.