A fost pus pe lista de transferuri, dar nici nu vrea sa auda de PLECARE! Rakitic, dispus sa lupte pentru locul sau la Barcelona 

Actuala intelegere a lui Ivan Rakitic cu Barcelona expira in 2021, iar mijlocasul isi doreste sa ramana in continuare pe Camp Nou.

Mijlocasul croat a fost unul dintre jucatorii pe care Barca a incercat sa ii includa in afacerea Neymar de anul trecut. Transferul nu s-a concretizat, iar Rakitic a declarat ca a fost deranjat de atitudinea clubului.

Cu toate acestea, el se simte bine sub comanda lui Quique Setien ,care a preluat echipa in luna ianuarie.

"Important este ca ma simt bine si ca primesc feedback pozitiv din partea antrenorului si a conducerii", a declarat croatul pentru Sky Germany.

"Inca sunt sub contract, cand semnez un contract, intentionez mereu sa il indeplinesc, iar daca acest lucru nu se va intampla din orice motiv, ne vom aseza impreuna si vom discuta despre asta", a spus jucatorul Barcelonei.

Rakitic a fost transferat de catalani in 2014 pentru 20 de milioane de euro. In cei 6 ani petrecuti la club el a reusit sa adune aproape 300 de meciuri in tricoul gruparii blaugrana si a marcat 34 de goluri.