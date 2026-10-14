Decizia lui Julian Alvarez îl apropie pe argentinian de Barcelona!

Julian Alvarez l-a ales pe Pablo Barquero drept noul său agent, iar înțelegerea urmează să fie finalizată în curând.

Pablo Barquero, omul care l-a adus pe Rodri la Barcelona

Barquero îl reprezintă pe mijlocașul Barcelonei, Rodri, și a orchestrat transferul acestuia la clubul catalan vara trecută, notează Mundo Deportivo.

Barcelona rămâne destinația visată de Alvarez, după ce tentativa sa de a ajunge la club în vara trecută a eșuat.

Starul argentinian speră ca Pablo Barquero să se dovedească omul potrivit pentru a-l aduce pe Camp Nou.