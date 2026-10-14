Decizia lui Julian Alvarez îl apropie pe argentinian de Barcelona!

Decizia lui Julian Alvarez îl apropie pe argentinian de Barcelona! La Liga
Alexandru Hațieganu
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Julian Alvarez continuă să viseze la un transfer la Barcelona, chiar dacă Atletico Madrid l-a blocat în vară. 

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Julian AlvarezBarcelonala ligaAtletico Madrid
Din articol

Julian Alvarez l-a ales pe Pablo Barquero drept noul său agent, iar înțelegerea urmează să fie finalizată în curând.

Pablo Barquero, omul care l-a adus pe Rodri la Barcelona

Barquero îl reprezintă pe mijlocașul Barcelonei, Rodri, și a orchestrat transferul acestuia la clubul catalan vara trecută, notează Mundo Deportivo.

Barcelona rămâne destinația visată de Alvarez, după ce tentativa sa de a ajunge la club în vara trecută a eșuat.

Starul argentinian speră ca Pablo Barquero să se dovedească omul potrivit pentru a-l aduce pe Camp Nou. 

Julian Alvarez

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Julian Alvarez / Foto IMAGO
Julian Alvarez / Foto IMAGO
Julian Alvarez / Foto: Getty Images.
Julian Alvarez, în Atletico - Real / Foto IMAGO
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Julian Alvarez (26 de ani) și-a manifestat dorința de a se transfera la Barcelona în vară, dar Atletico Madrid a blocat mutarea, în ciuda ofertei avantajoase din partea clubului catalan.

Conducerea lui Atletico Madrid nu a vrut să-l cedeze pe Julian Alvarez la o rivală din La Liga, astfel că posibilitatea unui transfer rămâne deschisă în afara Spaniei, având în vedere că Alvarez este în conflict de ceva timp cu fanii echipei.

Tottenham, gata să ofere 130 de milioane de euro pentru Julian Alvarez!

După ce s-a zvonit că Arsenal ar vrea să-l transfere, acum se pare că ”pe fir” a intrat și rivala londoneză Tottenham, care este gata să facă o ofertă impresionantă pentru a-i convinge pe cei de la Atletico Madrid să renunțe la fostul campion mondial.

Potrivit publicației El Nacional, Tottenham pune la bătaie nu mai puțin de 130 de milioane de euro în ianuarie pentru a-l transfera pe sud-american. Londonezii s-au gândit deja la contractul lui Alvarez, care ar urma să conțină și o clauză de reziliere.

După ce s-a salvat la limită de la retrogradare în sezonul precedent, Tottenham a investit o sumă impresionantă în transferuri, de peste 366 de milioane de euro. Momentan, rezultatele nu au fost cele așteptate, deoarece echipa este ultima în clasamentul din Premier League, cu doar două puncte după cinci runde.

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