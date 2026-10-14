VIDEO EXCLUSIV Victorii pentru Real Madrid și Barcelona, dar și un meci care a intrat în istorie! Rezultatele rundei #5 din Euroligă + cum arată clasamentul (EXCLUSIV pe VOYO)

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Ionut Stoica
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Toate meciurile competiției, inclusiv turneul final, sunt transmise în România exclusiv pe VOYO.

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Real Madrid și Barcelona au obținut victorii în etapa a cincea din Euroligă. Madrilenii au trecut de Milano cu 98-89, în timp ce catalanii s-au impus la limită în fața lui Maccabi Tel Aviv, scor 90-87.

Cel mai spectaculos meci al rundei s-a disputat între Valencia și Olympiacos. Grecii au egalat cea mai mare revenire din istoria Euroligii (Gdynia cu Siena în 2012/2013) și au câștigat cu 102-97, după prelungiri, deși au avut de recuperat un deficit de 28 de puncte. La începutul reprizei secunde, Valencia conducea cu 62-34!

Rezultatele complete ale rundei #5

  • Fenerbahce – Zalgiris Kaunas 99-80
  • Lyon-Villeurbanne – Crvena Zvezda 82-84
  • Baskonia – Dubai 79-93
  • Milano – Real Madrid 89-98
  • Barcelona – Maccabi Tel Aviv 90-87
  • Partizan – Panathinaikos 55-72
  • Valencia – Olympiacos 97-102, după prelungiri

Runda a cincea continuă miercuri, 14 octombrie, cu alte trei partide care se văd în exclusivitate pe VOYO:

  • 19:00: Hapoel Tel Aviv – Beșiktaș
  • 20:30: Anadolu Efes – Bayern
  • 21:45: Paris – Virtus Bologna

Cum arată clasamentul Euroligii

Panathinaikos conduce ierarhia, cu un bilanț perfect, 5 victorii din 5 meciuri. Valencia, Fenerbahce și Olympiacos au câte 4 victorii și o înfrângere. Crvena Zvezda și Barcelona completează primele șase poziții.

Primele 10 locuri:

  • 1. Panathinaikos – 5 victorii, 0 înfrângeri
  • 2. Valencia – 4 victorii, 1 înfrângere
  • 3. Fenerbahce – 4 victorii, 1 înfrângere
  • 4. Olympiacos – 4 victorii, 1 înfrângere
  • 5. Crvena Zvezda – 3 victorii, 2 înfrângeri
  • 6. Barcelona – 3 victorii, 2 înfrângeri
  • 7. Partizan – 3 victorii, 2 înfrângeri
  • 8. Dubai – 3 victorii, 2 înfrângeri
  • 9. Beșiktaș – 2 victorii, 2 înfrângeri
  • 10. Virtus Bologna – 2 victorii, 2 înfrângeri

Euroliga, exclusiv pe VOYO

Sezonul 2026-2027 a început pe 24 septembrie și reunește 20 de echipe. Faza regulată cuprinde 38 de etape, iar primele șase clasate se califică direct în play-off. Echipele de pe locurile 7-10 vor disputa turneul play-in pentru ultimele două poziții disponibile.

Final Four-ul este programat între 28 și 30 mai 2027, la Abu Dhabi, în Etihad Arena. Toate meciurile competiției, inclusiv turneul final, sunt transmise în România exclusiv pe VOYO.

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