Întrebat dacă regretă plecarea vreunui fotbalist care a părăsit echipa în vară, finanțatorul roș-albaștrilor i-a adus în discuție pe Adrian Șut și Darius Olaru. Patronul FCSB a precizat că nu uită contribuția fostului său căpitan și a rămas impresionat de felul în care mijlocașul și-a exprimat recunoștința.
„Șut, nu. Tănase ne ajută. Olaru, oricând în viața lui, pentru tot ce a făcut pentru clubul ăsta și mai ales pentru mine, și dacă vrea să stea pe bancă, e bine primit. Mi-a dat un mesaj frumos pe care îl țin minte. Mă gândeam de unde are atâta poezie. Un mesaj frumos, rar mi-a fost dat. Un mesaj de mulțumire, nici nu am cuvinte”, a spus Gigi Becali, la PrimaSport.
Loc asigurat în conducerea FCSB
Omul de afaceri i-a promis lui Darius Olaru că poate reveni la gruparea roș-albastră chiar și după ce își va încheia cariera de jucător. Fostul căpitan ar urma să primească o funcție în cadrul clubului, dacă își va dori acest lucru.
„Olaru, oricând vrea, și dacă e în vârstă și mai trăiesc, poate să lucreze oricând la clubul ăsta. Așa procedez eu cu oamenii care m-au ajutat”, a transmis patronul FCSB.
În același context, Becali a amintit și de situația lui Chiricheș, precizând că acesta ar fi avut varianta de a continua în cadrul clubului: „Chiricheș putea să rămână în club, eu îl țineam. Dar nu mai putea să fie fotbalist, trebuia el singur să zică că nu mai poate”.