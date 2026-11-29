Întrebat dacă regretă plecarea vreunui fotbalist care a părăsit echipa în vară, finanțatorul roș-albaștrilor i-a adus în discuție pe Adrian Șut și Darius Olaru. Patronul FCSB a precizat că nu uită contribuția fostului său căpitan și a rămas impresionat de felul în care mijlocașul și-a exprimat recunoștința.

„Șut, nu. Tănase ne ajută. Olaru, oricând în viața lui, pentru tot ce a făcut pentru clubul ăsta și mai ales pentru mine, și dacă vrea să stea pe bancă, e bine primit. Mi-a dat un mesaj frumos pe care îl țin minte. Mă gândeam de unde are atâta poezie. Un mesaj frumos, rar mi-a fost dat. Un mesaj de mulțumire, nici nu am cuvinte”, a spus Gigi Becali, la PrimaSport.