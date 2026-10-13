După o lună de pauză, UEFA Champions League revine marţi şi miercuri cu meciurile din etapa a doua a grupei principale (”faza ligii”).
LIVE TEXT FC Barcelona, Bayern Munchen, Arsenal, Manchester United sau PSV Eindhoven cu Dennis Man joacă azi în Champions League!
Partidele din a doua etapă a Ligii Campionilor, LIVE TEXT pe Sport.ro.
Programul meciurilor de miercuri
Feyenoord Rotterdam - Como
LASK Linz - Liverpool
AS Roma - Real Madrid
Aston Villa - Fenerbahçe Istanbul
Şahtior Doneţk - AEK Atena
Bodø/Glimt - Borussia Dortmund
Manchester City - Paris Saint-Germain
Betis Sevilla - FC Porto
Slovan Bratislava - VfB Stuttgart
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