LIVE TEXT FC Barcelona, Bayern Munchen, Arsenal, Manchester United sau PSV Eindhoven cu Dennis Man joacă azi în Champions League!

FC Barcelona, Bayern Munchen, Arsenal, Manchester United sau PSV Eindhoven cu Dennis Man joacă azi în Champions League! Liga Campionilor
SPORT.RO
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Partidele din a doua etapă a Ligii Campionilor, LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
fc barcelonaBayern MunchenArsenalManchester UnitedPSV EindhovenDennis Man
Din articol

După o lună de pauză, UEFA Champions League revine marţi şi miercuri cu meciurile din etapa a doua a grupei principale (”faza ligii”).

Lens - Sporting Lisabona

Sabah - Slavia Praga

Arsenal - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Galatasaray Istanbul - FC Barcelona

RB Leipzig - PSV Eindhoven

Viking - Bayern Munchen

Villarreal - Napoli

Inter Milano - Club Brugge

Clasamentul din UEFA Champions League

Clasamente oferite de Sofascore

Programul meciurilor de miercuri

Feyenoord Rotterdam - Como

LASK Linz - Liverpool

AS Roma - Real Madrid

Aston Villa - Fenerbahçe Istanbul

Şahtior Doneţk - AEK Atena

Bodø/Glimt - Borussia Dortmund

Manchester City - Paris Saint-Germain

Betis Sevilla - FC Porto

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart

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