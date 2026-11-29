Real Madrid trece prin schimbări importante de lot în ultimele perioade de transferuri, iar un alt nume care poate veni la gruparea din La Liga este Joane Gadou (19 ani, fundaș central francez), în prezent legitimat în Bundesliga, la Borussia Dortmund.

Real Madrid țintește transferul lui Joane Gadou

Când avea 17 ani, era urmărit de mai multe cluburi europene, fiind considerat una dintre speranțele centrului de juniori al clubului PSG. La 1,95 m, fundașul avea de atunci un fizic impresionant și a fost deja convocat la naționala U18.

Aflat, în urmă cu aproximativ doi ani, sub contract cu PSG până în 2025, Joane Gabou a evoluat la echipa U19, inclusiv în Youth League.

Presa internațională, publicația AS mai exact, anunța în februarie 2024 că între căpitanul naționalei Franței și Nasser Al Khelaifi exista o înțelegere, potrivit căreia jucătorul este obligat ca prima persoană care află decizia sa finală să fie președintele clubului.

Cine e Joane Gadou, fundașul dorit de Real Madrid. A plecat de la PSG, acum e legitimat la Borussia Dortmund

După câteva luni, el pleca de la PSG U19 și semna în Austria, cu Red Bull Salzburg, în schimbul sumei de 10 milioane de euro, iar în vara acestui an a ajuns la Borussia Dortmund, pentru 19.5 milioane de euro.

Pentru gruparea din Bundesliga a adunat 17 meciuri și a oferit o pasă decisivă, iar acum îl vrea Real Madrid, fiind impresionată de evoluția acestuia. În prezent cotat la 28 de milioane de euro, Joane Gadou este pe lista mai multor echipe din Europa însă.

Pe lângă Real Madrid, de el mai sunt interesate și fostul club, PSG, Manchester United, Liverpool sau Arsenal. Se pare să spaniolii sunt cei mai insistenți, dar trebuie să pună o sumă mare pe masă, poate dublă față de banii pe care i-a achitat Dortmund în vară, în jur de 40 de milioane de euro.