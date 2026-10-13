Barcelona vinde în Premier League! Manchester United, 60.000.000€ pentru starul lui Hansi Flick

Barcelona vinde în Premier League! Manchester United, 60.000.000€ pentru starul lui Hansi Flick Fotbal extern
SPORT.RO
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Unul dintre starurile Barcelonei este dorit în Premier League.

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BarcelonaHansi FlickFrenkie de Jongla ligaManchester United
Din articol

Catalanii au un start excelent de sezon și au doar victorii în primele nouă meciuri din stagiunea 2026/2027.

Hansi Flick a primit întăriri în această vară, dar catalanii s-ar putea mișca pe piața transferurilor și în această iarnă. 

Transfer de 60 de milioane de euro de la Barcelona la Manchester United 

Manchester United și-ar fi arătat interesul pentru unul dintre jucătorii de bază ai lui Hansi Flick din primele două sezoane ale neamțului la Barcelona.

Este vorba despre Frenkie de Jong, a cărui viitor la echipa catalană este incert după venirea lui Rodri din această vară.

Formația din Premier League este gata să ofere 60 de milioane de euro pentru fotbalistul olandez, conform De Telegraaf.

Frenkie de Jong nu a evoluat în niciun meci în tricoul Barcelonei în stagiunea actuală pentru că a venit accidentat de la Campionatul Mondial.

Frenkie de Jong are 297 de meciuri în tricoul Barcelonei și a reușit 20 de goluri și 31 de pase decisive, din iunie 2019 de când a semnat cu formația catalană.

Mijlocașul de 29 de ani este cotat la 25 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 

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