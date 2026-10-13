Barcelona vinde în Premier League! Manchester United, 60.000.000€ pentru starul lui Hansi Flick

Catalanii au un start excelent de sezon și au doar victorii în primele nouă meciuri din stagiunea 2026/2027.

Hansi Flick a primit întăriri în această vară, dar catalanii s-ar putea mișca pe piața transferurilor și în această iarnă.

Transfer de 60 de milioane de euro de la Barcelona la Manchester United

Manchester United și-ar fi arătat interesul pentru unul dintre jucătorii de bază ai lui Hansi Flick din primele două sezoane ale neamțului la Barcelona.

Este vorba despre Frenkie de Jong, a cărui viitor la echipa catalană este incert după venirea lui Rodri din această vară.

Formația din Premier League este gata să ofere 60 de milioane de euro pentru fotbalistul olandez, conform De Telegraaf.