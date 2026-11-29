CS Dinamo Bucureşti, campioana ultimelor două sezoane, a reuşit a şaptea victorie consecutivă în Divizia A1 la volei masculin, 3-0 (26-24, 25-22, 25-19) cu CS Unirea Dej, sâmbătă, în deplasare, într-un meci din etapa a 7-a.

Unirea Dej - CS Dinamo București 0-3, urmează derby-ul cu Arcada Galați

Joonas Jokela (16 puncte) şi Robert Călin (11) s-au remarcat de la campioni.

”VOLEI MASCULIN. Șapte din șapte în campionat

Câștigăm în minimum de seturi pe un teren dificil, acolo unde Corona și Arcada au lăsat puncte importante. Doar în primul set am avut ceva probleme, dar forța grupului și-a spus cuvântul.

Principalii noștri realizatori: Joonas Jokela 16p, Robert Călin 11p și Mircea Peța 8p.

Pentru noi urmează duelul de acasă, din 3 decembrie, contra celor de la Arcada Galați, de la ora 17:00”, a punctat CS Dinamo București (foto).

Arcada Galați - Politehnica București 3-0, Corona Brașov - SCM U Craiova 3-1, Ştiinţa Explorări Baia Mare - Rapid 0-3 și U Cluj - SCM Zalău 0-3 în celelalte meciuri ale etapei

CSM Arcada Galaţi a dispus de CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti cu 3-0 (25-19, 29-27, 25-21), pe teren propriu, urcând pe locul al doilea în clasament.

David Runcan şi Ian Iereşcenko s-au remarcat de la Arcada, cu 14 puncte fiecare.

CSM Corona Braşov a învins-o pe SCM ''U'' Craiova cu 3-1 (25-14, 25-21, 15-25, 25-23), în Sala Polivalentă ''Dumitru Popescu-Colibaşi''.

De la gazde, cei mai buni au fost Ewoud Gommans (13 puncte), Dusan Stojsavljevic (12) şi Aleksandar Okolic (11). De la oaspeţi s-a evidenţiat Janis Medenis (14).

CS Ştiinţa Explorări Baia Mare a fost învinsă acasă de CS Rapid Bucureşti cu 3-0 (25-15, 25-19, 25-19), iar CS "U" Cluj a pierdut şi ea pe teren propriu cu SCM Zalău, scor 0-3 (13-25, 18-25, 14-25), informează Agerpres.

Top 4 din Divizia A1 la volei masculin

1. CS Dinamo Bucureşti 19 puncte

2. CSM Arcada Galaţi 16

3. SCM ''U'' Craiova 16

4. CSM Corona Braşov 16

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