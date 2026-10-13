Galatasaray și FC Barcelona își dau întâlnire marți seară, de la ora 22:00, în a doua rundă din faza ligii UEFA Champions League. Confruntarea va avea loc la Istanbul, pe ”Rams Park”.

Gică Popescu, savuros înainte de Galatasaray - Barcelona

Gică Popescu, fost mare internațional român, a evoluat atât pentru Galatasaray (în perioada 1997-2001), cât și pentru FC Barcelona (în perioada 1995-1997)

Pentru Pro TV și Sport.ro, el a mărturisit că și-ar fi dorit să ajungă la Istanbul ca să urmărească din tribun meciul Galatasaray - Barcelona din UEFA Champions League.

”Aș fi vrut să merg la Istanbul să văd meciul, dar nu eram hotărât cu ce echipă să țin. Cei patru ani petrecuți la Istanbul cred că au fost printre cei mai frumoși ai carierei mele. La Barcelona cred că am atins Everestul carierei mele devenind căpitanul echipei”, a spus Gică Popescu.

Potrivit Transfermarkt, fostul mare internațional a bifat 178 de apariții în toate competițiile la Galatasaray, unde și-a trecut în cont opt reușite și, pe deasupra, nouă pase decisive.

La Barcelona, Gică Popescu a evoluat în 94 de meciuri. A înscris de 13 ori și a consemnat un singur assist, în peste 7500 de minute petrecute în echipamentul clubului.