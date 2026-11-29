Gazdele vin după un eșec dur, 0-4 cu Brentford, care a pus capăt unei serii de trei victorii consecutive în toate competițiile. Everton ocupă locul 9 în Premier League, cu 16 puncte, și speră să profite de avantajul terenului propriu. În acest sezon, echipa lui David Moyes a pierdut o singură dată pe propriul stadion.

De partea cealaltă, Liverpool traversează o perioadă bună. „Cormoranii” au câștigat ultimele două meciuri fără să primească gol: 4-0 cu Manchester United și 3-0 cu Club Brugge. Echipa lui Arne Slot este pe locul 4, cu 21 de puncte, și vine după patru victorii în ultimele cinci etape de campionat.

Istoricul este de partea lui Liverpool: Everton a câștigat doar două dintre ultimele 34 de confruntări directe. În sezonul trecut, „cormoranii” s-au impus cu un gol marcat în minutul 100.