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CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CSM Vaslui cu scorul de 31-22 (14-12), luni seara, în Sala Dinamo, într-un meci din etapa a cincea a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Andrei Iosif Buzle a marcat 8 goluri pentru Dinamo, iar Mads Lenbroch a reuşit 7 goluri.

Campioana s-a desprins după pauză, câştigând clar.

Primele 20 de minute au fost echilibrate, oaspeţii chiar au condus la două goluri diferenţă, dar Dinamo a intrat la cabine cu un avans de două lungimi, 14-12.

”HANDBAL. Un antrenament bun cu CSM Vaslui înainte de meciul de gală cu Barcelona

La echipa de seniori a debutat tânărul portar Angel Mario Șurlan (19 ani), cu 4 intervenții în timpul cât a fost utilizat de Paulo Pereira.

Dinamo: Bellahcene, Șurlan - Vujovic 1 gol, Nistor, Buzle 8, Pergel 1, Martins, Valdes, Lenbroch 7, Alex Pascual 4, Grbic 1, Makuc 3, Langaro 1, Akimenko 3, Dodica 1, Militaru 1.

Urmează meciul de gală împotriva Campioanei Europei - Barcelona, joi de la ora 19:45, în Sala Polivalentă 🔜”, a postat la final pagina oficială CS Dinamo București, în timp ce CSM Vaslui a scris:

”🤾🏼‍♂️ FINAL | LIGA ZIMBRILOR 🤾🏼‍♂️

⚔️ Dinamo București 32– 22 CSM Vaslui ⚔️

👉🏼CSM Vaslui încheie partida de la București cu o înfrângere în fața celor de la Dinamo.

👏🏼Mergem mai departe și ne concentrăm pe următorul meci!

Hai, CSM Vaslui! 💙❤️”.