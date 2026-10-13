CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CSM Vaslui cu scorul de 31-22 (14-12), luni seara, în Sala Dinamo, într-un meci din etapa a cincea a Ligii Naţionale de handbal masculin.
GALERIE FOTO Debut la Dinamo și repetiție reușită înaintea ciocnirii cu FC Barcelona din Champions League!
”Dulăii”, victorie cu CSM Vaslui în Liga Zimbrilor.
Primele 20 de minute au fost echilibrate, oaspeţii chiar au condus la două goluri diferenţă, dar Dinamo a intrat la cabine cu un avans de două lungimi, 14-12.
Campioana s-a desprins după pauză, câştigând clar.
Andrei Iosif Buzle a marcat 8 goluri pentru Dinamo, iar Mads Lenbroch a reuşit 7 goluri.
Egor Budeika a înscris 10 goluri pentru vasluieni.
Tânărul portar Angel Mario Șurlan a debutat la seniorii lui Dinamo
”HANDBAL. Un antrenament bun cu CSM Vaslui înainte de meciul de gală cu Barcelona
La echipa de seniori a debutat tânărul portar Angel Mario Șurlan (19 ani), cu 4 intervenții în timpul cât a fost utilizat de Paulo Pereira.
Dinamo: Bellahcene, Șurlan - Vujovic 1 gol, Nistor, Buzle 8, Pergel 1, Martins, Valdes, Lenbroch 7, Alex Pascual 4, Grbic 1, Makuc 3, Langaro 1, Akimenko 3, Dodica 1, Militaru 1.
Urmează meciul de gală împotriva Campioanei Europei - Barcelona, joi de la ora 19:45, în Sala Polivalentă 🔜”, a postat la final pagina oficială CS Dinamo București, în timp ce CSM Vaslui a scris:
”🤾🏼♂️ FINAL | LIGA ZIMBRILOR 🤾🏼♂️
⚔️ Dinamo București 32– 22 CSM Vaslui ⚔️
👉🏼CSM Vaslui încheie partida de la București cu o înfrângere în fața celor de la Dinamo.
👏🏼Mergem mai departe și ne concentrăm pe următorul meci!
Hai, CSM Vaslui! 💙❤️”.
Clasamentul din Liga Zimbrilor
1. CS Dinamo Bucureşti 8 puncte (5 jocuri)
2. SCM Politehnica Timişoara 7 (4)
3. CSU din Suceava 6 (4)
4. CSM Bucureşti 6 (4)
5. CSM Vaslui 6 (5)
...
Info: Agerpres, CS Dinamo București
Foto: Mihai Neacsu/SPORT PICTURES, CSM Vaslui
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