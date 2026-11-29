În urmă cu aproape 15 ani, mijlocașul era considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din România și ajungea la Steaua, actuala FCSB, după evoluțiile bune de la Victoria Brănești. Astăzi, fostul jucător s-a îndepărtat de fotbal și s-a orientat către afaceri.

Sărbătoritul de astăzi avea să semenze cu formația roș-albastră în vara lui 2011, după insistențele lui Mihai Stoica. Ilie Stan avea mare încredere în calitățile sale și îl vedea drept o soluție inclusiv pentru primul „11”, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Cu ce se ocupă astăzi fosta „perlă” de la FCSB

Experiența de la București nu a fost însă cea așteptată. O accidentare gravă la genunchi, suferită într-un meci de Cupa României cu Sănătatea Cluj, l-a ținut departe de teren aproximativ patru luni. În iarna lui 2012 a plecat sub formă de împrumut la Universitatea Cluj, iar ulterior a mai trecut pe la mai multe formații din România.