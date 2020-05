"Alcoolul a fost punctul lui slab!" Acuze incredibile aduse unui fotbalist de la Barcelona! Ce spune un fost coleg: "Nu vedea mingea de beat ce era"

Problemele cu alcoolul l-ar fi facut pe un jucator al Barcelonei sa nu isi fructifice la maxim potentialul.

Giorgio Chiellini, fundasul central al lui Juventus, spune despre Arturo Vidal ca problemele cu alcoolul pe care le avea uneori l-au determinat sa nu isi atinga potentialul.

Cei doi au fost colegi la Torino timp de patru ani, in perioada 2011-2015.

Chiellini a povestit totul in carea sa autobiografica:

"Fotbalistul nu este un diavol sau un sfant, distinctia care trebuie facuta este alta, adica intre real si fals. Cineva ca Vidal iesea uneori si bea mai mult decat ar trebui, toata lumea stie, poti spune ca alcoolul a fost un pic din punctul lui slab.

Nu discutam despre calitate, nici despre persoana! Punctele slabe fac parte din natura umana, conteaza consecintele pe care le pot avea in grup.

Marele Arturo, de cateva ori pe an, nu s-a prezentat la antrenamente sau, daca a facut-o, a venit putin mai vesel, ca sa zic asa.

Am fost la Miami cu o seara inainte de ultimul antrenament. A doua zi dimineata, Arturo era de nevazut. Era in pat si a trebuit sa il dau jos cu forta.

Dupa zece minute in care Arturo parea in stare de ebrietate si nici macar nu vedea mingea, antrenamentul a fost o nebunie. Ce vrei sa-i spui persoanei respective, care, printre altele, aduce veselie grupului? Pe langa faptul ca este un luptator si un mare campion", dezvaluit Chiellini in cartea sa.

Vidal a fost vandut in 2015 de Juventus la Bayern Munchen, unde a evoluat timp de 3 ani, dupa care a fost cedat Barcelonei, unde evolueaza in prezent.