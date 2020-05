ULTIMA ORA | Se pregateste de duelurile cu Real Madrid si Barcelona! Un fotbalist roman, gata sa DEBUTEZE in La Liga! "Calitatea tehnica si capacitatea de efort il recomanda"

Un fotbalist roman impresioneaza in Spania si este gata sa debuteze in La Liga.

Andrei Ratiu (21 de ani) este legitimat la Villareal si a fost invitat de antrenorul Javier Calleja sa se antreneze cu prima echipa.

Ratiu evolueaza pe postul de fundas dreapta si a debutat deja pentru Villareal in duelul din Europa League cu Valencia. Romanul a fost titular si integralist in returul sfertului de finala de anul trecut, cand Villareal era invinsa cu 2-0.

"Ratiu este unul dintre jucatorii cu cea mai mare proiectie din academia clubului. Capacitatea sa de efort este impresionanta, iar calitatea tehnica pe care o are l-a adus deja in atentia altor echipe, printre care si Real Madrid sau Deportivo Alaves. Internationalul U21 al Romaniei, Andrei, a jucat deja pentru prima echipa a lui Villareal", a fost descrierea facuta de AS pentru tanarul jucator roman.

Andrei Ratiu este format de Villareal si asteapta acum ocazia debutului pentru "Submarinul Galben" in La Liga.

300.000 de euro este cota de piata a fundasului dreapta, potrivit Transfermarkt.

Contractul lui Ratiu expira in vara, iar Villareal face eforturi sa ii prelungeasca intelegerea.