Starul lui Arsenal care și-a luat mașină ca a lui Henry și a rămas fără bani de benzină: "Jur, a trebuit s-o returnez!"

Alex Song (34 de ani), cel care a fost cumpărat de Arsenal când avea doar 18 ani, a strâns peste 200 de meciuri în tricoul londonezilor, iar în 2012 prindea transferul carierei, la Barcelona, unde era coechipier cu fotbaliști precum Xavi, Iniesta, Messi sau Neymar.

Alex Song: "A trebuit să returnez mașina după două luni, era prea mult pentru mine"

Mijlocașul camerunez este legitimat în prezent la formația AS Arta/Solar7, din Djibouti, iar într-un dialog pe Instagram avut cu baschetbalistul Pascal Siakam, de la Toronto Raptor, a dezvăluit cât de prost a gestionat banii obținuți din fotbal, cel puțin în prima parte a carierei.

"Cei mai mulți fotbaliști trăiesc peste posibilitățile lor. Eu am jucat la Arsenal opt ani, dar am început să duc o viață bună abia în ultimii patru. Asta datorită faptului că salariul a crescut foarte mult, dar și datorită faptului că mi-am dat seama cât de risipitor eram. Când am ajuns la prima echipă, încasam 15.000 de lire pe săptămână. Eram tânăr, eram extaziat. Voiam să stau și eu cu băieții mari, să merg la orice magazin vreau, să am parte de nopți nebune în oraș.

Mergeam la antrenament și îl vedeam pe Thierry Henry - "Regele" - într-o bijuterie de mașină. Mi-am spus că vreau și eu aceeași mașină cu orice preț. M-am dus la reprezentață, am semnat actele și am plătit. Așa am obținut aceeași mașină pe care o avea și "Regele".

Jur că a trebuit să returnez mașina după două luni. Toți banii mei mergeau pe benzină. Le-am spus: 'Dați-mi o Toyota! Mașina asta este prea mult pentru mine'. Când am mers apoi la antrenament, Thierry m-a întrebat: 'Unde ți-e mașina?'. I-am zis că era prea mult pentru mine. Cât am fost la Arsenal, n-am putut să pun economisesc nici măcar 100.000 de lire, deși oamenii erau convinși că sunt un milionar", a spus Alex Song, potrivit Mirror.

205 meciuri și 10 goluri a strâns Alex Song la Arsenal, în perioada 2005-2012

Alex Song: "Nu mă interesa deloc dacă nu jucam, știam că voi fi milionar"

În cadrul aceleiași discuții, camerunezul a recunoscut că nu l-a interesat deloc dacă juca sau nu la Barcelona, având în vedere salariul uriaș pe care îl avea la formația catalană.

"Când Barcelona mi-a făcut oferta și am văzut cât de mult câștig, nu m-am gândit de două ori. Am simțit că soția și copiii mei trebuie să ducă o viață bună după ce îmi închei cariera. M-am întâlnit cu directorul sportiv de la Barcelona și mi-a spus că nu voi juca prea mult, dar pe mine nu mă interesa deloc, știam deja că voi fi milionar", a mai spus Song.