Fiica lui Gica Popescu s-a transformat intr-o diva: facultate la Barcelona, vacante in Dubai, weekenduri pe Camp Nou si in cluburi!

Maria Popescu va implini in curand 20 de ani.

”Gica Hagi a stat la el acasa trei saptamani, dupa ce a venit Ianis si nu a interactionat cu nimeni. Asa si eu, am stat trei saptamani dupa ce mi-a venit fata de la Barcelona”, a spus Gica Popescu in urma cu o luna. Maria Popescu este studenta la Barcelona, unde studiaza la prestigioasa ESADE (Escola Superior d'Administracio i Direccio d'Empreses), o unitate de invatamant care functioneaza in cadrul Ramon Llull University, cu programe de drept si de administrarea afacerilor. La aceeasi universitate au mai studiat Josep Maria Bartomeu, actualul presedinte al lui FC Barcelona, Ferran Soriano, CEO al lui Manchester City, Xavier Espot, premierul statului Andorra, Ramon Laguarta, CEO al Pepsi, Enrique Lores, CEO al HP, sau miliardarul Gabriel Escarrer Jaume.

Fiica lui Gica Popescu, acum presedinte la Viitorul si consilier al premierului pentru organizarea Euro 2020, a intrat in vacanta fortata, dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus, care a produs in Spania, in mod oficial, aproape 30.000 de decese si peste 230.000 de infectari. In iunie, tanara se va intoarce pentru a relua studiile la Barcelona, acolo unde si-a creat un cerc de prieteni internationali, merge la weekenduri sa vada merciuri pe Camp Nou si se distreaza in cele mai tari cluburi ale orasului, iar la intervale regulate pleaca pentru vacante in Dubai, Romania sau Turcia. Ea are peste 4.000 de urmaritori pe Instagram si pare pasionata de moda si festivalurile muzicale de amploare.

Maria Popescu va implini 20 de ani in luna august. Fostul capitan al Barcelonei si al echipei nationalei mai are un baiat, Nicolas (17 ani), care joaca ca mijlocas central la Academia “Gica Hagi” si a fost promovat recent in echipa de seniori a Viitorului, fiind in acelasi timp international de juniori pentru Romania. Gica Popescu este casatorit cu Luminita, sora sotiei lui Gica Hagi, Marilena, cei doi fiind cumnati. Noua generatie a ramurii “Hagi” din clanul Hagi - Popescu este formata din Ianis Hagi (21 ani), international roman de seniori, care a evoluat la Viitorul, Fiorentina, Genk si este imprumutat acum la Rangers, si Kira Hagi, actrita de teatru si film, cu studii de specialitate in SUA, care preda cursuri de actorie pentru copii.