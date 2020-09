Intalnire de gradul ZERO la Inter! Agentul lui Lautaro Martinez a dezvaluit ce se va intampla cu jucatorul dorit de Barcelona

Lautaro Martinez a fost curtat in aceasta vara de catre FC Barcelona, care ii cauta inlocuitor lui Suarez.

Formatia catalana a facut o serie de oferte pentru jucatorul lui Inter Milano insa fara succes. Clubul nu are de gand sa-l cedeze in aceasta vara si spera ca in sezonul viitor sa-i ajute sa castige Serie A. Totusi, pe fir au intrat si cei de la Real Madrid cu o oferta fulger, dupa cum spune presa din Italia: 60 de milioane de euro si Luka Jovic.

Imediat dupa aceste zvonuri, conducerea Interului s-a intalnit cu agentul jucatorului si i-au stabilit viitorul. Lautaro Martinez este netransferabil!

"Viitorul lui Lautaro? Nu este absolut nimic cu Real Madrid, nu am vorbit nici despre Barcelona. Lautaro va sta la Inter.", a declarat pentru Sky Sport, Beto Yaque, agentul fotbalistului.

Din cate se pare, Inter Milano ii pregateste un nou contract starului argentinian, pentru a se asigura ca acesta nu-si va dori foarte curand sa plece.