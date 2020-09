Primele reactii dupa ce s-a scris ca Real a facut oferta pentru Lautaro Martinez, atacantul dorit de Barcelona! Raspunsul madrilenilor 

Lautaro Martinez (23 de ani), fotbalistul dorit cu insistenta de Barcelona, ar fi si pe lista rivalei Real Madrid. Recent, s-a scris ca Barcelona nu are la dispozitie suma ceruta de Inter Milano, astfel incat transferul a picat pentru moment.

Sport Mediaset a scris ca cele doua parti s-au inteles pentru o suma cuprinsa intre 50 si 60 de milioane de euro, plus imprumutul lui Luka Jovic, atacantul sarb de care Real oricum vrea să scape, insa daca cei din conducerea Realului au negat informatiile cand au fost contactati de jurnalistii de la Cuatro.com,

Informatiile aparute in presa sunt negate si de cunoscutul jurnalist Fabrizio Romano, care sustine ca Inter Milano nu a primit nicio oferta pentru Lautaro Martinez din partea celor de la Real Madrid.

Inter have *not* received any bid from Real Madrid for Lautaro Martinez. ???????????? #transfers #Inter #RealMadrid