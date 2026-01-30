Celta Vigo, formaţia portarului român Andrei Ionuţ Radu, s-a calificat în play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa League.
Cu tricolorul nostru ca de obicei titular, Celta a remizat la Belgrad, cu Steaua Roşie, 1-1.
Steaua Roșie Belgrad - Celta Vigo 1-1
Galicienii au marcat prin Fer Lopez (87), dar Crvena Zvezda a egalat imediat, prin Bruno Duarte (89), după o pasă decisivă a lui Timi Elsnik, într-un meci în care portarul Andrei Ionuţ Radu a fost integralist la echipa din Vigo.
Radu a primit nota 6.6 de la Sofascore, în media echipei, și 6.3 de la Flashscore, sub media 6.7 a echipei.
De altfel, românul a mai primit două goluri în debutul partidei, ambele anulate la același Marko Arnautovic, prima dată pentru fault în atac (8), a doua oară pentru o poziție de ofsaid (18).
Clasamentul final din Europa League
1 Lyon 8 7 0 1 18-5 21
2 Aston Villa 8 7 0 1 14-6 21
3 FC Midtjylland 8 6 1 1 18-8 19
4 Real Betis Sevilla 8 5 2 1 13-7 17
5 FC Porto 8 5 2 1 13-7 17
6 Braga 8 5 2 1 11-5 17
7 Freiburg 8 5 2 1 10-4 17
8 AS Roma 8 5 1 2 13-6 16
....................................................................................................................
9 Genk 8 5 1 2 11-7 16
10 Bologna 8 4 3 1 14-7 15
11 VfB Stuttgart 8 5 0 3 15-9 15
12 Ferencvaros 8 4 3 1 12-11 15
13 Nottingham Forest 8 4 2 2 15-7 14
14 Viktoria Plzen 8 3 5 0 8-3 14
15 Steaua Roşie Belgrad 8 4 2 2 7-6 14
16 Celta Vigo 8 4 1 3 15-11 13
17 PAOK 8 3 3 2 17-14 12
18 Lille 8 4 0 4 12-9 12
19 Fenerbahce 8 3 3 2 10-7 12
20 Panathinaikos 8 3 3 2 11-9 12
21 Celtic 8 3 2 3 13-15 11
22 Ludogoreţ Razgrad 8 3 1 4 12-15 10
23 Dinamo Zagreb 8 3 1 4 12-16 10
24 Brann Bergen 8 2 3 3 9-11 9
---------------------------------------------------------------------------------------
25 Young Boys 8 3 0 5 10-16 9
26 Sturm Graz 8 2 1 5 5-11 7
27 FCSB 8 2 1 5 9-16 7
28 Go Ahead Eagles 8 2 1 5 6-14 7
29 Feyenoord 8 2 0 6 11-15 6
30 FC Basel 8 2 0 6 9-13 6
31 RB Salzburg 8 2 0 6 10-15 6
32 Rangers 8 1 1 6 5-14 4
33 Nice 8 1 0 7 7-15 3
34 FC Utrecht 8 0 1 7 5-15 1
35 Malmo FF 8 0 1 7 4-15 1
36 Maccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2-22 1