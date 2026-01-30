VIDEO Nota lui Andrei Ionuț Radu din meciul Steaua Roșie Belgrad - Celta Vigo, cu goluri marcate în '87 și '89!

Nota lui Andrei Ionuț Radu din meciul Steaua Roșie Belgrad - Celta Vigo, cu goluri marcate în '87 și '89! Europa League
Ambele echipe s-au calificat la braț în play-off-ul pentru optimile Europa League.

Andrei Ionut RaduAndrei RaduIonut RaduCelta VigoSteaua Rosie Belgrad
Celta Vigo, formaţia portarului român Andrei Ionuţ Radu, s-a calificat în play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa League.

Cu tricolorul nostru ca de obicei titular, Celta a remizat la Belgrad, cu Steaua Roşie, 1-1. 

Steaua Roșie Belgrad - Celta Vigo 1-1

Galicienii au marcat prin Fer Lopez (87), dar Crvena Zvezda a egalat imediat, prin Bruno Duarte (89), după o pasă decisivă a lui Timi Elsnik, într-un meci în care portarul Andrei Ionuţ Radu a fost integralist la echipa din Vigo.

Radu a primit nota 6.6 de la Sofascore, în media echipei, și 6.3 de la Flashscore, sub media 6.7 a echipei.

De altfel, românul a mai primit două goluri în debutul partidei, ambele anulate la același Marko Arnautovic, prima dată pentru fault în atac (8), a doua oară pentru o poziție de ofsaid (18).

@ultras.wrld_

Crvena Zvezda - Celta Vigo 29/01/2026 UEFA Europa League Choreo from Delije

♬ son original - ultras.wrld

Clasamentul final din Europa League

1 Lyon 8 7 0 1 18-5 21

2 Aston Villa 8 7 0 1 14-6 21

3 FC Midtjylland 8 6 1 1 18-8 19

4 Real Betis Sevilla 8 5 2 1 13-7 17

5 FC Porto 8 5 2 1 13-7 17

6 Braga 8 5 2 1 11-5 17

7 Freiburg 8 5 2 1 10-4 17

8 AS Roma 8 5 1 2 13-6 16

....................................................................................................................

9 Genk 8 5 1 2 11-7 16

10 Bologna 8 4 3 1 14-7 15

11 VfB Stuttgart 8 5 0 3 15-9 15

12 Ferencvaros 8 4 3 1 12-11 15

13 Nottingham Forest 8 4 2 2 15-7 14

14 Viktoria Plzen 8 3 5 0 8-3 14

15 Steaua Roşie Belgrad 8 4 2 2 7-6 14

16 Celta Vigo 8 4 1 3 15-11 13

17 PAOK 8 3 3 2 17-14 12

18 Lille 8 4 0 4 12-9 12

19 Fenerbahce 8 3 3 2 10-7 12

20 Panathinaikos 8 3 3 2 11-9 12

21 Celtic 8 3 2 3 13-15 11

22 Ludogoreţ Razgrad 8 3 1 4 12-15 10

23 Dinamo Zagreb 8 3 1 4 12-16 10

24 Brann Bergen 8 2 3 3 9-11 9

---------------------------------------------------------------------------------------

25 Young Boys 8 3 0 5 10-16 9

26 Sturm Graz 8 2 1 5 5-11 7

27 FCSB 8 2 1 5 9-16 7

28 Go Ahead Eagles 8 2 1 5 6-14 7

29 Feyenoord 8 2 0 6 11-15 6

30 FC Basel 8 2 0 6 9-13 6

31 RB Salzburg 8 2 0 6 10-15 6

32 Rangers 8 1 1 6 5-14 4

33 Nice 8 1 0 7 7-15 3

34 FC Utrecht 8 0 1 7 5-15 1

35 Malmo FF 8 0 1 7 4-15 1

36 Maccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2-22 1

