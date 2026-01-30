Celta Vigo, formaţia portarului român Andrei Ionuţ Radu, s-a calificat în play-off-ul pentru optimile de finală ale Europa League.

Cu tricolorul nostru ca de obicei titular, Celta a remizat la Belgrad, cu Steaua Roşie, 1-1.

Steaua Roșie Belgrad - Celta Vigo 1-1



Galicienii au marcat prin Fer Lopez (87), dar Crvena Zvezda a egalat imediat, prin Bruno Duarte (89), după o pasă decisivă a lui Timi Elsnik, într-un meci în care portarul Andrei Ionuţ Radu a fost integralist la echipa din Vigo.

Radu a primit nota 6.6 de la Sofascore, în media echipei, și 6.3 de la Flashscore, sub media 6.7 a echipei.

De altfel, românul a mai primit două goluri în debutul partidei, ambele anulate la același Marko Arnautovic, prima dată pentru fault în atac (8), a doua oară pentru o poziție de ofsaid (18).

